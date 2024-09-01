Лидеры ХАМАС назвали ответственного за тупик в переговорах с Израилем

Лидеры палестинского движения ХАМАС заявили, что возлагают на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ответственность за тупик в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу движения.

По данным агентства, переговоры между Израилем и ХАМАС идут с ноября 2023 года. Посредниками выступают США, Катар, Египет.

«Мы возлагаем на Нетаньяху ответственность за тупик в переговорах о прекращении агрессии против нашего народа и взаимного освобождения пленных», — подчеркнули в ХАМАС.

Ранее организация «Форум семей заложников» призвала Нетаньяху публично взять на себя ответственность за гибель пленников.

Представители Форума напомнили, что в результате сделки в ноябре 2023 года удалось спасти свыше ста заложников. В ходе напряженных боев последних месяцев были спасены только восемь человек, констатировали активисты организации.