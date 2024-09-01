Пулевые ранения обнаружили на телах израильских заложников ХАМАС

На телах шести израильских пленных, которых захватили представители радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, обнаружили многочисленные следы от пулевых ранений. Об этом стало известно в воскресенье, 1 сентября.

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Таким образом, можно сделать вывод о том, что заложников пытали и содержали в суровых условиях. Вскрытие также показало, что пленных регулярно избивали — у них были повреждены внутренние органы и переломаны кости. Согласно проведенной экспертизе, их убили в течение последних двух суток. Одного из заложников некоторое время держали со связанными конечностями, передает портал Ynet.

Среди опознанных тел заложников в Газе был найден россиянин Александр Лобанов. Погибшего похитили представителями радикального палестинского движения ХАМАС. Его тело нашли среди других шести заложников. Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху связался с родителями россиянина и извинился за то, что его не удалось спасти из плена живым.

Израиль согласился на вывод войск из сектора Газа в рамках сделки с ХАМАС. При этом Израиль и палестинское движение не ведут переговоры напрямую. Отмечалось, что эта сделка является, «вероятно, лучшей, а может, и последней возможностью».