Боррель выступил с призывом на фоне обнаружения тел заложников в Газе

Боррель призвал прекратить огонь в секторе Газа
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель вновь призвал к прекращению огня в секторе Газа. После трагических событий в Палестине он заявил, что необходимо освободить всех заложников ХАМАС.
Боррель сделал заявление после того, как тела шестерых заложников были обнаружены в тоннелях под Газой.
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«Нам необходимо прекращение огня, чтобы покончить с этой трагедией и вернуть всех заложников домой», — написал дипломат в соцсети Х.
Израильские военные обнаружили в подземном тоннеле на юге Газы тела шестерых заложников. Среди погибших оказались израильтянин с гражданством РФ Александр Лобанов, а также заложник с гражданством США.