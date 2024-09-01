Нетаньяху позвонил семье погибшего в Газе россиянина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил семье россиянина Александра Лобанова, погибшего в плену в Газе. Об этом пишет The Jerusalem Post.

По данным газеты, тело 32-летнего мужчины военные ЦАХАЛ обнаружили в подземном туннеле в Рафахе.

«Я хочу сказать вам, как мне жаль, и попросить прощения за то, что не смог вернуть Сашу живым», — заявил Нетаньяху.

Ранее организация «Форум семей заложников» призвала Нетаньяху публично взять на себя ответственность за гибель людей в плену у палестинского движения ХАМАС.