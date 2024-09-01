Президент Польши вновь потребовал репарации от ФРГ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Польский президент Анджей Дуда в своем выступлении по случаю 85-летия со дня нападения нацистской Германии на Польшу и начала Второй мировой войны повторил требование репараций от Берлина за ущерб, нанесенный республике в годы конфликта и оккупации страны (1939-1945 года).

"Мы слышали многократные просьбы о прощении, и в человеческом, христианском смысле, я думаю, большинство поляков простили [немцев]. Но, независимо от прощения, необходимо возместить ущерб, выплатить компенсацию за то, что было безвозвратно разрушено. И это естественный вопрос, до [решения] которого так никогда и не дошло [дело]", - приводит слова Дуды канцелярия польского президента.

Польские власти в сентябре 2022 года представили трехтомный доклад о потерях, понесенных республикой в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (свыше $1,5 трлн). 3 октября глава МИД Польши подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.