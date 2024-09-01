Министр обороны Италии поругался с поставщиком систем ПВО Киеву

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что итальянская компания, которая участвует в поставке на Украину комплекса ПВО Samp-T, задержала передачу системы, передает РИА Новости. По его словам, фирма в августе ушла на каникулы, а «российские, китайские и иранские компании работают семь дней в неделю, 365 дней в году и 24 часа в сутки».

Я ругаюcь с итальянскими компаниями, потому что мне нужно доставить на Украину комплекс ПВО Samp-T, а итальянская компания, которая должна его привести в порядок, в августе закрылась на праздники, — сказал он.

Ранее стало известно, что Испания начала подготовку нового пакета военной помощи Киеву. Глава военного ведомства Маргарита Роблес уточнила, что они отправят Киеву артиллерийские снаряды калибра 155 мм и системы борьбы с беспилотниками.

Украина получит три системы Patriot и ракеты для ПВО от западных союзников

До этого газета El Pais со ссылкой на правительственные источники информировала, что Испания согласилась поставить ракеты для систем ПВО Patriot на Украину в условиях давления со стороны НАТО и Евросоюза. Обозреватель издания Мигель Гонсалес добавил, что требования поставить вооружение Киеву получили и другие европейские страны. При этом отмечается, что передавать сами системы противовоздушной обороны Киеву Мадрид не собирается.