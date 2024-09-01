Новый посол Финляндии сделала заявление о России

Посол Финляндии в России призвала Москву к сотрудничеству
Москва и Хельсинки должны поддерживать отношения, сотрудничать, заявила новый посол Финляндии в России Марья Лиивала. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Глава дипмиссии отметила, что между странами постоянно возникают вопросы, их требуется решать.
В связи с этим, заметила дипломат, в финском посольстве в Москве есть специалисты различных ведомств. В частности, представители пограничной службы, таможни, Центральной криминальной полиции.
По ее мнению, основной задачей в настоящее время является сохранение дипломатических отношений между государствами «в условиях, когда между Россией и Финляндией нет политических контактов».
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Посол отметила, что готова к дискуссиям с Министерством иностранных дел России.
По данным агентства, Марья Лиивала вступает на должность посла Финляндии в России с первого сентября.