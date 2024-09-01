Президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть Запад в разрушительный глобальный конфликт, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. По его словам, Зеленский отправил легионы своих людей на погибель, а сам сколотил состояние.

Человек, которого ЕС и США выдают за борца за свободу, на самом деле глубоко коррумпированный диктатор. Зеленский отправил легионы своих людей на погибель, при этом накопив огромное состояние. Теперь он пытается втянуть нас в потенциально катастрофический мировой конфликт, — написал журналист.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Владимир Зеленский уже подготовил тайные пути бегства из страны. По его словам, украинский лидер «собрал чемоданы» и перевел «миллиарды» в европейские банки. Экс-советник выразил уверенность, что Зеленский покинет Украину при опасном продвижении российской армии.

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До этого полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что платой за политические цели Владимира Зеленского станет гибель войск страны в окружении в Курской области. Он уверен, что украинский лидер отправил своих солдат на очевидную гибель только ради того, чтобы в мире заговорили о нападении на территорию России.