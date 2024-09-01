Семьи погибших израильских заложников обратились к Нетаньяху

Общественная организация «Форум семей заложников» призвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху публично взять на себя ответственность за гибель людей в плену. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что в одном из туннелей в Рафахе обнаружены тела шестерых похищенных. Среди погибших оказались гражданин РФ 32-летний Александр Лобанов и гражданин США 23-летний Гирш Гольдберг-Полин.

«Обнаружение тел является прямым результатом провала в подписании соглашения. Все они были убиты в последние несколько дней, пережив почти 11 месяцев издевательств, пыток и голода в плену ХАМАС. Задержка с подписанием сделки привела к их гибели», — отметили родственники заложников.

Представители Форума напомнили, что в результате сделки в ноябре 2023 года удалось спасти 105 заложников. В ходе напряженных боев последних месяцев были спасены только восемь заложников, констатировали активисты организации.