У берегов Норвегии умер «российский кит-шпион» Хвалдимир

Рыбаки обнаружили у берегов Норвегии тело кита-белухи по по кличке Хвалдимир, которого подозревали в «шпионаже» на Россию, пишет NDTV.

По словам основателя фонда помощи белухе Себастьяна Странда, причина смерти животного пока неизвестна.

«Это душераздирающая новость. Он полюбился тысячам жителей Норвегии», — отметил зоолог.

Напомним, что кит получил известность в 2019 году, после того, как его заметили в территориальных водах Норвегии. На спине животного была камера GoPro с надписью «Сделано в Санкт-Петербурге».

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Журналисты предположили, что дрессировкой кита могли заниматься российские военные с тем, чтобы следить за противником.

Норвежцы назвали кита в честь президента России Владимира Путина: кличка образована на основе имени Владимир и норвежского слова «hval» (кит).