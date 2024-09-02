В посольстве Израиля ответили на вопрос о находящемся в заложниках у ХАМАС россиянине

У посольства Израиля в России отсутствует информация о состоянии Александра Труфанова — последнего гражданина РФ, который остается в заложниках у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя диппредставительства.

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«Нет, у нас нет такой информации», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

1 сентября посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что российские дипломаты прилагают все усилия, чтобы вернуть Труфанова на родину.

Израильские военные освободили четырех заложников. Среди них гражданин России

8 июня Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате спецоперации освободила гражданина России и Израиля Андрея Козлова и еще троих израильтян — 25-летнюю девушку и двух мужчин в возрасте 21 года и 40 лет. Заложников обнаружили в Нусейрате в центральной части сектора Газа. Их похитили в первый день нападения ХАМАС на Израиль — 7 октября на фестивале электронной музыки «Нова», который проходил на юге страны. Козлов подрабатывал на мероприятии охранником. В плену россиянин провел 246 дней.

Ранее в США заявили, что Израиль никогда не уничтожит ХАМАС.