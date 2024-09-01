США призвали Китай воздержаться от эскалации ситуации в Южно-Китайском море

Соединенные Штаты осуждают «эскалационные» шаги Пекина в Южно-Китайском море, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя американского Госдепа Мэттью Миллера.

Так он отреагировал на столкновение судов КНР и Филиппин. Вашингтон призвал Китай воздерживаться от любого опасного и дестабилизирующего поведения. Как считает американское правительство, китайский корабль береговой охраны преднамеренно трижды протаранил судно береговой охраны Филиппин в Южно-Китайском море.

В Вашингтоне призвали Пекин «согласовывать свои [территориальные] претензии с нормами международного права и воздерживаться от опасного и дестабилизирующего поведения».