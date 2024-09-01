В Мексике суд запретил парламенту обсуждать спорную судебную реформу

Пятый окружной судья штата Морелос Марта Эухения Маганья Лопес вынесла решение о приостановке обсуждения в Палате депутатов (нижней палате парламента) запущенной властями страны судебной реформы. Об этом сообщает издание El Universal.

"Указанный проект [судебной реформы] не может обсуждаться и быть вынесен на голосование в Палате депутатов парламента нового созыва. <…> Независимость судебной власти и системы правосудия, свободной от принуждения, являются гарантиями общества", - приводит газета судебный вердикт.

Отмечается, что решение было вынесено в ответ на обращение группы судей, выступающих против запущенной властями республики судебной реформы. В качестве аргумента окружной судья указала, что предусмотренное реформой обновление состава органов судебной власти в 2025 году "имеет целью отстранить заявителей с должностей федеральных судей <…> без права на какую-либо компенсацию".

"Хотя общество и заинтересовано в продолжении процедур изменения конституции, суть в том, что оно также заинтересовано в том, чтобы реформирование высшего закона страны соответствовало стандартам прав человека. <…> Следовательно, независимость судебной власти как неотъемлемая ценность верховенства права не может быть исключена из конституции", - указала Маганья Лопес в своем решении.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в координации со своей преемницей Клаудией Шейнбаум рассчитывает провести масштабную судебную реформу, новый состав парламента может одобрить ее уже в сентябре. Реформа предлагает, в частности, выносить на общественное обсуждение кандидатуры на должность судьи Верховного суда. Кроме того, судебные органы штатов также должны будут установить правила прямых выборов своих магистратов и судей, независимых административных и дисциплинарных органов.