В Баку опровергли слова Пашиняна о закупке Азербайджаном оружия в Италии

Азербайджан не закупал оружие в Италии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря азербайджанского Министерства иностранных дел Айхана Гаджизаде.

Так он прокомментировал высказывание главы правительства Армении Никола Пашиняна о наличии у него такой информации.

По словам дипломата, Ереван наращивает военный потенциал.

«Военные расходы Армении в 2024 году выросли за год на 46%. Это показывает, как продолжается процесс милитаризации этой страны», — указал представитель внешнеполитического ведомства.

Слова Пашиняна о том, что Азербайджан якобы тратит на военные расходы около 15% своего ВВП, также неверны, так как «цифры многократно завышены», отметил Гаджизад.

Ранее премьер Армении заявил, что Азербайджан осуществляет закупки оружия в Италии. Как отметил Пашинян, Баку обвиняет Ереван в закупках оружия и техники у Франции, чтобы таким образом «закамуфлировать процесс собственной милитаризации».