В Израиле сообщили об обеспечении гуманитарного коридора для вакцинации в Газе
Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что Израиль обеспечит гуманитарный коридор для вакцинации детей от полиомиелита в секторе Газа.
Об этом он написал в Telegram.
Кроме того, он опроверг информацию о полном прекращении огня в период проведения кампании по вакцинации.
«Сообщения о полном прекращении огня для проведения вакцинации против полиомиелита в Газе не соответствуют действительности. Израиль обеспечит только гуманитарный коридор, через который будут проходить вакцинирующие группы», — говорится в сообщении.
По его словам, будут созданы безопасные ограниченные зоны для проведения вакцинации в течение нескольких часов.
Ранее сообщалось, что в секторе Газа началась кампания по вакцинации детей от полиомиелита.