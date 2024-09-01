В Израиле сообщили об обеспечении гуманитарного коридора для вакцинации в Газе

Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что Израиль обеспечит гуманитарный коридор для вакцинации детей от полиомиелита в секторе Газа.

Об этом он написал в Telegram.

Кроме того, он опроверг информацию о полном прекращении огня в период проведения кампании по вакцинации.

«Сообщения о полном прекращении огня для проведения вакцинации против полиомиелита в Газе не соответствуют действительности. Израиль обеспечит только гуманитарный коридор, через который будут проходить вакцинирующие группы», — говорится в сообщении.

По его словам, будут созданы безопасные ограниченные зоны для проведения вакцинации в течение нескольких часов.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа началась кампания по вакцинации детей от полиомиелита.