В США освободили одного из самых опасных наркобаронов

Один из самых опасных наркобаронов в Мексике Осиэль Карденас Гильен был освобожден из тюрьмы в США и передан под стражу иммиграционным властям в федеральной тюрьме в Терре-Хот в штате Индиана. Ему угрожает ордер на арест и он может быть депортирован, сообщает портал oann.com.

Гильен основал группировку Zetas, состоящую из бывших солдат мексиканского спецназа, которые служили в его частной армии. Он был арестован после перестрелки в 2003 году и экстрадирован в США в 2007-м.

Карденас Гильен был приговорен к конфискации 50 миллионов долларов, полученных от его преступного предприятия, и в 2010 году получил 25-летний тюремный срок за то, что якобы угрожал убийством и нападением на федеральных агентов. Почему он не отбыл свой срок до конца, неизвестно.

Бывший агент управления по борьбе с наркотиками США Лео Сильва, который ранее работал в Мексике и боролся с наркокартелем, заявил, что Карденас Гильен "породил новую эру организованной преступности и выпустил на волю этот менталитет, сеющий страх в стране".

57-летний Гильен ранее зарабатывал миллионы долларов и перевозил тонны кокаина через картель Мексиканского залива, который базировался в приграничных городах Рейноса и Матаморос. После поимки в 2003 году он был экстрадирован в Соединенные Штаты четыре года спустя.

В 2010 году Zetas стала самостоятельным картелем, совершая теракты далеко на юге, вплоть до Табаско в Мексике, пока в 2012-2013 году его лидеры не были убиты или задержаны.