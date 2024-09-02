Депутат допустил возможность признания Украины страной-террористом в ООН

Совбез ООН после обращения африканских стран может признать Украину террористическим государством. С таким мнением в беседе с РИА Новости выступил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.

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«Обращение африканских государств должно быть самым тщательным образом рассмотрено и проанализировано Совбезом ООН на предмет признания Украины террористическим государством», — подчеркнул он.

Как отметил Бабаков, на данный момент основания для этого уже есть, поскольку Украина нарушает принципы суверенитета и самоопределения народов путем вмешательства в дела других государств.

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Как напомнил депутат, ранее главы МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо подчеркивали, что решительно осуждают поддержку терроризма со стороны Киева.

До этого сообщалось, что власти Кот-д'Ивуар изучают возможное участие украинского посольства в подготовке боевиков.

Ранее в Африке прошла акция против поддержки террористов Украиной.