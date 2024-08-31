Харрис назвала новое требование для теледебатов с Трампом

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заявила, что микрофоны на предстоящих теледебатах с ее оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом должны быть все время включенными. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

Она считает, что таким образом обе стороны смогут вести открытую дискуссию. При этом Харрис уточнила, что согласиться на подобное условие Трампу не позволяют его же собственные советники.

"Если его собственное окружение не доверяет ему, американский народ определенно не сможет этого сделать", – считает Харрис.

Харрис ранее приняла официальную номинацию на пост американского лидера на предстоящих президентских выборах. При этом на должность вице-президента США будет баллотироваться губернатор от штата Миннесота Тим Уолц.

Стали известны подробности подготовки Харрис к дебатам с Трампом

Трамп, в свою очередь, неоднократно выступал с критикой в адрес Харрис. К примеру, он заявлял, что она имеет низкий уровень IQ и США не смогут восстановить величие, если она придет к власти.

Их теледебаты пройдут 10 сентября на площадке телекомпании ABC. Согласно регламенту, канал намерен поочередно отключать микрофоны каждого из спикеров на время выступления оппонента. Команда Трампа настаивала на сохранении тех же правил, которые были на его предыдущих дебатах с действующим лидером Штатов Джо Байденом, в то время как команда Харрис обращалась с просьбой оставлять микрофоны включенными.