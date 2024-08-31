На Украине заявили о нехватке тюрем для крымчан

Власти Украины обсуждают изменение закона «о коллаборационной деятельности» из-за нехватки мест в тюрьмах, заявил украинский чиновник из офиса президента Денис Чистиков в эфире телеканала «Первый Западный». По его словам, сейчас пенитенциарная система Украины может принять максимум 115 тысяч заключенных, при том, что в одном Крыму число привлеченных к ответственности превысит 200 тысяч человек.

На территории Крыма, по действующему законодательству Украины, число привлеченных к ответственности превысит 200 тысяч человек. А к такому количеству заключённых система не готова, — заявил он.

Ранее стало известно, что народный артист России Владимир Машковвключен в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, следует из сообщения Совета по телевидению и радиовещанию страны. Помимо звезды «Ликвидации», Киев добавил в этот список артистов Наталью Антонову, Сергея Векслера, Виталия Гогунского, Алену Яковлеву.

В заявлении также говорится, что указанные артисты ведут «антиукраинскую деятельность» в публичном поле. Кроме того, деятелям культуры «вменяется» позиция «оправдывания» действий России.

До этого российский актер Михаил Полицеймако входит в перечень невъездных на территорию Украины лиц. В частности, он был включен в список сайта «Миротворец», на котором артиста обвинили «в неоднократных нарушениях пересечения государственной границы Украины» после посещения Крыма.