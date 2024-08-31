В Кении выявили четвертый случай заражения оспой обезьян

В субботу, 31 августа, министерство здравоохранения Кении подтвердило четвертый случай заражения оспой обезьян на фоне увеличения числа заболевших. Об этом сообщила главный секретарь ведомства Мэри Мутони.

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Уточняется, что данный случай был зарегистрирован в Гилгиле, расположенном приблизительно в 120 км к северо-западу от Найроби, столицы страны. Мутони отметила, что инфицированным оказался водитель грузовика, который следовал из порта Момбаса в Руанду. Она добавила, что правительство незамедлительно отправило в регион команду быстрого реагирования для тщательной оценки ситуации. После этого пациента поместили в изоляцию, его состояние находится под контролем.

Ранее, 30 августа, в Кении был обнаружен третий случай заболевания оспой обезьян у 30-летней женщины из Найроби, вернувшейся из Уганды. Два предыдущих случая были задокументированы в округе Таита-Тавета, на границе с Танзанией, и в округе Бусия, на границе с Угандой.

Мутони сообщила, что правительство усилило мониторинг распространения болезни, чтобы предотвратить дальнейшую передачу инфекции, симптомы которой включают сыпь, лихорадку и увеличение лимфатических узлов.