Кандидат в президенты Молдавии Боля опротестовал отказ ЦИК в регистрации

Кандидат в президенты Молдавии Василий Боля, которого ранее выдвинул блок оппозиционных партий "Победа", опротестовал в суде отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его инициативную группу.

"Подали иск в апелляционную палату на неправомерное решение ЦИК об отказе в регистрации нашей инициативной группы. ЦИК проигнорировал все наши доводы и представленные документы. Несмотря на то, что все документы соответствовали закону и регламенту, избирком пошел на прямое нарушение конституции и принципа свободы выборов", - написал Боля в своем Telegram-канале.

Ранее он заявил, что ЦИК действует по указанию президента Молдавии Майи Санду, которая боится честной конкуренции. По его словам, в течение трех дней суд рассмотрит жалобу и вынесет решение.

Ранее замглавы комиссии Павел Постикэ пояснил, что отказ в регистрации связан с тем, что независимый кандидат Боля не должен иметь связей с политическими партиями и блоками, а он участвует в мероприятиях блока "Победа" и партии "Возрождение".

На прошлой неделе ЦИК решил отказать блоку "Победа" в регистрации на выборах и в проведении референдума по евроинтеграции. По мнению членов комиссии, регистрация блока с названием "Победа - Виктория", которое схоже с названием входящей в него партии "Виктория", невозможна, так как эта партия может выйти из блока в дальнейшем и стать электоральным конкурентом. В постановлении заостряется внимание и на том, что в блок вошла объявленная незаконной в Молдавии партия "Шор".

Ранее Апелляционная палата Кишинева отклонила иск блока "Победа", который обжаловал это решение, такой же вердикт вынесла Высшая судебная палата республики. Со своей стороны лидер блока Илан Шор заявил, что Боля, заявку которого ЦИК ранее отклонил, может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат, сохраняя при этом поддержку политсилы.

В день выборов 20 октября в Молдавии состоится и референдум о вступлении в ЕС, который предложила Санду. Его результаты предлагается внести в конституцию. Блок "Победа", другие оппозиционные партии и представители общественности подвергли критике планы властей совместить выборы с плебисцитом. Они обвинили Санду в намерении использовать референдум, чтобы остановить падение своей популярности и снижение рейтинга правящей партии на фоне тяжелого экономического кризиса и акций протеста оппозиции.