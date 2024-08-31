Бородатый мужчина попытался прорваться к Трампу на митинге

Бородатый мужчина в солнцезащитных очках, ворвался в зону для прессы на митинге Дональда Трампа в Джонстауне. Он был окружен полицией и помощниками шерифа и, «в конце концов, усмирен электрошокером «Тазер», сообщает AP.

Инцидент произошел через несколько мгновений после того, как Трамп раскритиковал американские продемократические СМИ, в частности CNN, за подобострастие к Камале Харрис и Тиму Уолцу.

Видеозапись инцидента опубликовал в соцсетях репортер CBS News. На кадрах мужчина перелезает через стойку, окружающую пресс-зону, и начинает взбираться на возвышение, где находятся тележурналисты и камеры. Находившиеся рядом с ним люди пытаются стащить его, на помощь быстро приходят полицейские и служба безопасности.

Толпа зааплодировала, когда группа силовиков увела мужчину. Трамп, по всей вероятности, наблюдал за инцидентом, поскольку он прокомментировал инцидент в микрофон: «Бывает ли где веселее, чем на митинге Трампа?»

Мгновение спустя полиция надела наручники на другого мужчину в толпе и вывела его с арены. При этом было неясно, было ли это задержание связано с первоначальной стычкой, отмечает AP.

Агентство добавляет, что «побуждения данного человека были неясны, как и то, является ли он сторонником или критиком Трампа. Кандидат-республиканец часто жестко критикует СМИ на своих митингах, а его сторонники освистывают присутствующих журналистов и показывают им средний палец.

Инцидент произошел на фоне повышенного внимания к безопасности Трампа на митингах после покушения.