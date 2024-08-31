На митинге в Париже разорвали флаг Евросоюза

Активисты французской партии «Патриоты» во время масштабного митинга в Париже разорвали флаг Европейского союза, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, митинг прошел на площади Данфер-Рошро, в нем приняли участие несколько сотен человек. Демонстранты скандировали лозунги против президента Франции Эммануэля Макрона, несли плакаты с надписями о подрыве демократии и нарушении суверенитета республики.

Кроме того, на мероприятии были оглашены данные из нижней палаты парламента. Депутат рассказал о том, что 58 парламентариев поставили подписи под резолюцией об импичменте главе государства.

В завершении акции основатель партии «Патриоты» Флориан Филиппо вместе с активистами порвал флаг Евросоюза и призвал Францию покинуть ЕС и Североатлантический альянс.

«Франции необходимо срочно выйти из Евросоюза и НАТО, чтобы укрепить свою независимость», — подчеркнул политик.

Напомним, что партия «Патриоты» постоянно проводит различные политические акции. В частности, в феврале 2023 года она организовала и провела «Марш за мир». Участники марша выступили против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО.