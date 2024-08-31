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Украинцы испугались приближения зимы

До конца года около 400 тысяч украинцев покинут страну из-за проблем с электроэнергией, утверждает Bloomberg. Отмечается, что жители страны, что зимой страна погрузится во тьму на фоне атак по энергоинфраструктуре.

Bloomberg: украинцы испугались приближения зимы
© globallookpress.com
Украинцы боятся, что зимой страна погрузится во тьму на фоне атак по энергоинфраструктуре. Правительство усилило давление, почти удвоив в июне тарифы на электроэнергию, что усилило общественный гнев. Неспособность обеспечить страну электричеством может ускорить и без того ослабевающую поддержку украинского правительства, — пишет агентство.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Россия обладает достаточным количеством сил и средств, чтобы при желании полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. По его словам, ВС РФ «еще ничего не начинали».

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Политолог Данила Гуреев в свою очередь предположил, что дальнейшее существование энергетической инфраструктуры Украины оказалось под большим вопросом. Разрушению системы электросетей и энергоснабжения способствует желание киевских властей продолжать военный конфликт с Россией, констатировал он. Эксперт напомнил, что в первые месяцы СВО Россия не наносила удары по важным объектам инфраструктуры, хотя это быстро лишило бы противника возможности продолжать боевые действия, однако в дальнейшем военные РФ изменили тактику.