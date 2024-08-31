Bloomberg: украинцы испугались приближения зимы

До конца года около 400 тысяч украинцев покинут страну из-за проблем с электроэнергией, утверждает Bloomberg. Отмечается, что жители страны, что зимой страна погрузится во тьму на фоне атак по энергоинфраструктуре.

Украинцы боятся, что зимой страна погрузится во тьму на фоне атак по энергоинфраструктуре. Правительство усилило давление, почти удвоив в июне тарифы на электроэнергию, что усилило общественный гнев. Неспособность обеспечить страну электричеством может ускорить и без того ослабевающую поддержку украинского правительства, — пишет агентство.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Россия обладает достаточным количеством сил и средств, чтобы при желании полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. По его словам, ВС РФ «еще ничего не начинали».

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Политолог Данила Гуреев в свою очередь предположил, что дальнейшее существование энергетической инфраструктуры Украины оказалось под большим вопросом. Разрушению системы электросетей и энергоснабжения способствует желание киевских властей продолжать военный конфликт с Россией, констатировал он. Эксперт напомнил, что в первые месяцы СВО Россия не наносила удары по важным объектам инфраструктуры, хотя это быстро лишило бы противника возможности продолжать боевые действия, однако в дальнейшем военные РФ изменили тактику.