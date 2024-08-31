Кандидат на пост президента Польши пообещал расстреливать нелегалов

Претендент на пост президента Польши Славомир Ментцен заявил, что силовики будут стрелять в нелегальных мигрантов, если он станет главой государства. Об этом сообщает РИА Новости.

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Заявление Ментцен сделал на съезде своей партии «Новая надежда», входящей в коалицию националистов и евроскептиков «Конфедерация».

«Если кто-то будет пытаться нелегально форсировать границу польского государства, в него нужно попросту стрелять», — сказал он.

Сейчас 37-летний Ментцен — единственный политик, официально объявивший о своем участии в президентских выборах 2025 года. Он депутат сейма Польши, имеет дипломы физика и философа.

В 2019 году Ментцен объявил цели «Конфедерации»: «Мы не хотим евреев, гомосексуалов, абортов, налогов и Европейского союза».

На посту президента он обещает противодействовать левой идеологии, укреплять права родителей на воспитание детей.

Дата выборов президента Польши еще не объявлена, поэтому большинство вероятных кандидатов пока не делали заявлений.