Пашинян заявил об отсутствии вопросов к военной базе РФ

У Армении сейчас нет вопросов, касающихся функционирования на территории страны российской военной базы. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает РИА Новости.

В субботу на пресс-конференции журналисты спросили Пашиняна о функционировании военной базы России в Гюмри.

«В связи с военной базой, сегодня у нас вопросов нет, и я не могу ничего сказать по этому поводу», — ответил премьер.

На территории Армении дислоцируется 102-я российская военная база в Гюмри и авиабаза «Эребуни» в Ереване. Также в Армении несет службу Пограничное управление ФСБ, в соответствии с договором 1992 года.

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