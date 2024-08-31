Армянская АЭС подключена к энергосети после остановки

Армянская АЭС, которая была остановлена в целях безопасности из-за удара молнии, подключена к энергосети.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства территориального управления и инфраструктуры Армении.

«С 14:05 (13.05 мск) Армянскую атомную электростанцию подключили к электроэнергетической системе. В ближайшие часы АЭС начнёт работать на полную мощность», — приводит текст сообщения агентство.

Из-за отключения был обесточен ряд административных районов Еревана, Эчмиадзинского и Армавирского районов. Уточняется, что электроснабжение было быстро восстановлено.

Ранее сообщалось, что работа Армянской АЭС приостановлена из-за удара молнии.