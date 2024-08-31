В Эстонии усомнились в желании западных стран победы Украины

Западные страны пока не определились, желают ли они победы ВСУ, заявил на ежегодной конференции по безопасности в Праге Globsec министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, 27 июня 2024 года Эстония и Украина подписали двустороннее соглашение по безопасности сроком на 10 лет. Согласно документу, Таллин обещал Киеву предоставлять ежегодно не менее 0,25% ВВП на военную помощь в течение 2024-2027 годов.

«У [украинцев] нет всего, что им нужно. И перед нами, политиками, стоит очень простой вопрос: хотим ли мы, чтобы Украина сражалась или чтобы Украина победила?», — отметил дипломат.

В том случае, если будет принято решение о необходимости добиваться победы Украины, нужно будет принять еще одно решение — о том, чтобы каждая страна ежегодно предоставляла Украине не менее 0,25% ВВП, уточнил Певкур.

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Министр резюмировал, что Запад предоставил ВСУ вооружения и военную технику в объемах достаточных для того, чтобы Украина сражалась, но слишком малых, чтобы она победила.