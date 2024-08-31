Вучич рассказал, когда последний раз беседовал с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным с февраля 2022 года, в отличие от ряда европейских лидеров. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, Вучич сообщил об отсутствии контактов с Путиным на протяжении 2,5 лет на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге, во время дискуссии об интеграции стран Западных Балкан в ЕС.

Журналисты попросили сербского лидера объяснить, почему он все еще не разорвал отношения с Россией, с ее президентом, пытается поддерживать хорошие отношения и с Западом и с Москвой.

«Какое взаимодействие у меня есть с Владимиром Путиным? Я не разговаривал с ним 2,5 года с тех пор, как начался [конфликт]. В отличие от многих европейских лидеров, которые разговаривали с ним по телефону, посещали его и встречались с ним по всему миру», — подчеркнул Вучич.

Глава Сербии подчеркнул, что республика находится на европейском пути, оказывает гуманитарную помощь Украине. Вместе с тем, пояснил Вучич, Белград поддерживает хорошие традиционные связи с Россией, не скрывает этого, не стыдится этого.

Вучич спел на встрече с Макроном

Ранее президент предположил, что Путин не звонил ему в связи с тем, что не желает ставить под угрозу руководство Сербии, не хочет усиления давления на балканскую страну.