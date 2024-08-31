Пашинян рассказал, на каком языке нельзя разговаривать с Россией

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Россия не та страна, с которой можно говорить, используя иронию или оскорблений. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

На пресс-конференции премьер прокомментировал слова сотрудника газеты «Армянское время» о том, что «Россия бьется в конвульсиях, когда видит прогресс по мирному соглашению» с Азербайджаном.

Пашинян подчеркнул, что не считает правильным использовать «такую лексику» в отношении страны-партнера Армении. Это, по его словам, не лексика суверенного государства.

«Ни с одним государством, особенно с Россией, нельзя разговаривать, используя лексику иронии и оскорблений», — сказал Пашинян.

Он добавил, что рабочие отношения между ним и президентом России Владимиром Путиным основаны на взаимном уважении.

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ТАСС отмечает, что газета «Армянское время» принадлежит семье премьер-министра Пашиняна, а сам он долгие годы был ее главредом.

Оскорбительные высказывания в адрес России звучат в основном со стороны соратников Никола Пашиняна, занимающих высокие посты в республике. Такими заявлениями выделяются спикер парламента Ален Симонян, секретарь совета безопасности Армен Григорян, ряд депутатов от партии Пашиняна и члены правительства.