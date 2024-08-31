Во Франции предположили, что жизнь Павла Дурова может быть в опасности

Жизнь бизнесмена Павла Дурова, основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, может быть под угрозой, заявил в соцсети X лидер французской партий «Патриоты» Флориан Филиппо.

Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже в субботу, 24 августа. В среду вечером, 28 августа, бизнесмена отпустили под залог в размере €5 млн.

«Павел Дуров должен быть бдительным, его жизнь может быть в опасности!», — предупредил политик.

По его данным, президент Франции Эммануэль Макрон и члены его правительства активно использовали Telegram. Он добавил, что власти Франции не отказывались от мессенджера при том, что опасались возможных утечек информации.