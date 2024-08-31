Левая оппозиция инициировала процедуру отрешения Макрона от власти

Левая партия «Неподчинившаяся Франция» инициировала процедуру отрешения президента республики Эммануэля Макрона от власти, рассказала глава парламентской фракции этой партии Матильда Пано. Об этом пишет ТАСС.

Парламентарий уточнила, что проект резолюции об объявлении импичмента главе республики в соответствии со статьей 68 конституции был направлен депутатам на подписание.

Напомним, что 68-я статья Конституции предусматривает досрочное прекращение полномочий президента Франции в случае невыполнения им своих обязанностей.

Согласно документу, инициаторам импичмента необходимо на первом этапе собрать подписи 58 депутатов (десятая часть состава нижней палаты).

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В дальнейшем, после ряда определенных в Основном законе процедур, депутаты и сенаторы (члены верхней палаты) собираются на совместное заседание. Для импичмента необходимо, чтобы резолюцию поддержали не менее 617 из 925 членов двух палат.