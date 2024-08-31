В Турции назвали страны, задействованные в терактах на «Северных потоках»

Взрывы на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были осуществлены с ведома и при сотрудничестве США, ФРГ, Польши и Украины, пишет обозреватель Али Мерджан в статье для турецкой газеты Aydınlık.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

«Все серьезные исследовательские институты и СМИ приходят к выводу, что диверсия с целью нейтрализации «Северного потока» не может произойти без вмешательства могущественных государств», — пояснил обозреватель.

По его данным, Соединенные Штаты изначально были против строительства трубопроводов для транспортировки российского газа. Вашингтон навязывал свой собственный дорогой сланцевый газ.

Факты говорят о том, что газопровод был взорван с ведома и при сотрудничестве США, ФРГ, Польши и Украины, отметил Мерджан.

Вместе с тем, резюмировал автор статьи, взрыв привел к тому, что западным странам пришлось покупать российский газ у посредников, по завышенным ценам.