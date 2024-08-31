Подписание Сербией соглашения о закупке у Франции самолетов Rafale не окажет негативного влияния на отношения Белграда и Москвы. Реакция российского руководства на сделку подтвердила уважительное отношение РФ к балканской республике, заявил ТАСС вице-премьер Сербии Александар Вулин.

"Закупка самолетов Rafale была осуществлена по военным и практическим причинам и никоим образом не окажет негативного влияния на отношения Республики Сербия и Российской Федерации. Сербия остается военно-нейтральной и не присоединится к антироссийской истерии или к каким-либо формам антироссийских санкций", - подчеркнул Вулин.

29 августа в ходе визита в Сербию президента Франции Эмманюэля Макрона сербский лидер Александар Вучич заявил, что подписанное с Францией соглашение о закупке самолетов Rafale и сопутствующих товаров и услуг подразумевает поставку 12 новых истребителей Rafale на €2,7 млрд. Контракт предполагает не только поставку самолетов, но и весь пакет сопутствующих услуг. Он указывал, что сделка "приведет к значительному повышению оперативных возможностей армии".

Вучич назвал причины покупки 12 истребителей Rafale у Франции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим отметил, что решение купить истребители Rafale является свободным выбором "сербских друзей" и каждая страна "руководствуется экономическими и иными соображениями при принятии подобных решений".