Стало известно о контакте Дурова со спецслужбами Франции до задержания

Бизнесмен Павел Дуров, сооснователь мессенджера Telegram, на допросе в Париже заявил, что поддерживал связи с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI, контрразведки), в частности встречался с ними в Дубае, пишет Libération со ссылкой на источник.

По данным газеты, предприниматель заявил на встрече, что «для него было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну».

В ходе беседы Дуров заметил, уточнил собеседник газеты, что «в рамках борьбы с терроризмом открыл официальный канал связи с DGSI с горячей линией и специальным адресом электронной почты».

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По словам источника, бизнесмен рассказал, что обмен информацией по этим каналам якобы позволил предотвратить несколько терактов.

Журналисты отметили, что после задержания Дуров выразил готовность к сотрудничеству со следствием и предоставил правоохранителям свой мобильный телефон и код доступа к нему.