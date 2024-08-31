В Великобритании назвали причину преследования Дурова во Франции

Французская правоохранительная система преследует сооснователя Telegram Павла Дурова из-за того, что он является русским. Об этом в интервью RT заявил член парламента Великобритании и телеведущий Джордж Галлоуэй.

Депутат считает, что владельцев других платформ можно обвинить в том же, в чем и Дурова, если предположить, что обвинения против него небезосновательны.

В частности, по слова парламентариям, намного больше примеров «отвратительной и порой незаконной деятельности» можно наблюдать в Instagram*.

«Что теперь? Они арестуют Цукерберга, если он приземлится в Париже? Я в этом сомневаюсь», — сказал Галлоуэй.

Парламентарий отметил, что политикам США не нравится иностранные менеджеры, их пытаются запретить либо скомпрометировать. Так, американцы «давят на TikTok», потому что он принадлежит китайской компании.

Песков прокомментировал сообщения о контактах Дурова с Кремлем

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для всех врагов России Дуров является русским, поэтому он никогда не станет для Запада своим.

* платформа корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.