Армения заморозила участие во всех органах ОДКБ

Армения на данный момент заморозила свое участие во всех органах ОДКБ и пока не собирается принимать другие решения.

Об этом на пресс-конференции заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы заморозили нашу деятельность во всех органах ОДКБ и считаем это достаточным на этом этапе. Сейчас мы не видим необходимости принимать другое решение, но это не значит, что мы не примем другое решение в будущем", - заявил он.

Пашинян рассказал о переговорах с Путиным

Ранее Пашинян заявил в парламенте, что "две страны - участницы ОДКБ готовили войну против Армении". На вопрос журналиста, готов ли он назвать эти страны, армянский премьер заявил, что считает это нецелесообразным.