Иран ответил на обвинения о причастности КСИР к обучению ВС РФ применению БПЛА

Обвинения, выдвинутые в адрес Корпуса стражей исламской революции (КСИР) украинской стороной, являются «безосновательными и политически мотивированными», заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани. Об этом пишет ТАСС.

Накануне Служба безопасности Украины и офис украинского генпрокурора обвинили генерала КСИР в мнимой причастности к обучению российских военных применению дронов в ходе спецоперации.

Дипломат отметил, что Корпус не отправлял военных для обучения российских солдат использованию беспилотников.

Ранее Канани отверг заявление стран G7, содержащее обвинения в причастности республики в передаче России беспилотников для использования в боевых действиях в ходе СВО.

Дипломат подчеркнул, что Тегеран неоднократно опровергал подобные обвинения. Он добавил, что те, кто обвиняет страну в нарушении правил, давно зарабатывают на украинском конфликте.