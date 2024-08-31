Маск пригрозил судье, заблокировавшему X в Бразилии

Бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, пообещал обнародовать преступления судьи Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораиса, который распорядился приостановить работу соцсети X в республике. Об этом пишет РИА «Новости».

Предприниматель заявил, что в ближайшие дни начнет публиковать «длинный список преступлений» Алешандри ди Мораиса вместе с конкретными бразильскими законами, которые он нарушил.

«Разумеется, он [Мораис] не обязан соблюдать американские законы, но он должен подчиняться законам своей страны», — подчеркнул Маск.

В Бразилии приостановили работу соцсети X

Ранее миллиардер назвал Мораиса «диктатором Бразилии» на фоне заморозки счетов принадлежащей Маску компании Starlink Holding.