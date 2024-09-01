Госдеп заявил о распространении пакта об обороне при нападении на суда Филиппин

Администрация Соединенных Штатов подтвердила в субботу в связи с инцидентом с китайским кораблем, что действие американо-филиппинского договора о взаимной обороне распространяется на случаи атак на суда Филиппин. Об этом сообщил в письменном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Соединенные Штаты подтверждают, что действие статьи IV американо-филиппинского Договора о взаимной обороне 1951 года распространяется на вооруженные нападения на филиппинские вооруженные силы, суда и самолеты, включая корабли береговой охраны, в любой точке Южно-Китайского моря", - сказал дипломат.

Он добавил, что "Соединенные Штаты поддерживают своего союзника - Филиппины - и осуждают опасные и вызывающие эскалацию действия Китайской Народной Республики (КНР)" 31 августа в Южно-Китайском море. "Корабль береговой охраны Китая преднамеренно трижды столкнулся с филиппинским судном береговой охраны, пользующимся свободой навигации в исключительной экономической зоне Филиппин, причинив ему ущерб и поставив под угрозу безопасность экипажа, находящегося на борту", - утверждал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его версии, "неправомерные претензии КНР на "территориальный суверенитет" над океанскими районами, где нет сухопутной территории, и ее все более агрессивные действия по их реализации угрожают свободе судоходства и полетов всех стран". "Соединенные Штаты вновь призывают КНР согласовать свои претензии и действия с нормами международного права и воздержаться от опасного и дестабилизирующего поведения", - добавил Миллер.

Официальный представитель Управления береговой охраны (УБО) Китая Лю Дэцзюнь ранее в субботу сообщил, что филиппинское судно морской полиции протаранило в Южно-Китайском море катер КНР, который осуществлял миссию по обеспечению контроля в спорной акватории рифа Сяньбинь (Сабина). Он также заявил, что "береговая охрана КНР примет необходимые меры, чтобы решительно пресечь все скандальные провокации и нарушения, приводящие к проблемам".

Пекин несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, где на шельфе были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет о Сиша (Парасельские острова), архипелаге Наньша (Спратли) и рифе Хуанъянь (Скарборо) - эти вопросы касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.