Анализ ДНК с окурка помог раскрыть убийство 40-летней давности

В США анализ ДНК с окурка сигареты привел к аресту по делу об убийстве женщины в 1980 году в штате Вашингтон. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.

65-летний Кеннет Дуэйн Кундерт был арестован в Арканзасе на прошлой неделе по обвинению в убийстве 30-летней Дороти Марии Силзель.

Силзель была найдена мертвой 26 февраля 1980 года в своем доме в Кенте, недалеко от Сиэтла. Она умерла от удушения и удара по голове. По данным экспертизы, женщина подверглась сексуальному насилию.

Хотя технология ДНК в то время не была достаточно продвинута, чтобы идентифицировать подозреваемого, полиция взяла образцы, а криминалисты составили профиль ДНК убийцы.

В 2022 году с помощью генетической генеалогии удалось установить 11 подозреваемых. В их числе были Кеннет Дуэйн Кундерт и его брат (в 2023 году он находились под стражей по обвинению в другом преступлении).

Кеннет отказался добровольно предоставить образцы ДНК. Тогда, «в поисках доказательств, что Кундерт был на месте убийства Силзель», полиция и ФБР установили за ним наблюдение.

Во время слежки детективы подобрали окурок, который выбросил Кундерт. Данные криминалистической лаборатории показали, что профиль ДНК с окурка совпадает с образцом, взятым в 80-х годах.

Кундерту предъявлено обвинение в убийстве.