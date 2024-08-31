Санду раскритиковали за курс на разрыв с Россией

Александр Стояногло, бывший генпрокурор Молдавии, кандидат на должность главы государства, раскритиковал действующего президента республики Майю Санду за курс на разрыв с Россией. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в 2022 году отношения между Кишиневом и Москвой значительно ухудшились. Власти Молдавии выслали российских дипломатов, запретили вещание ряда СМИ.

Стояногло пояснил, что Молдавии следует вести диалог с российской стороной. Он уточнил, что без России невозможно решить приднестровский и ряд других вопросов.

«Как мы собираемся решать приднестровский вопрос, игнорируя фактор России? Как мы будем решать проблемы наших сельхозпроизводителей, которые традиционно поставляют свою продукцию в Россию?», — задал риторические вопросы общественный деятель.

Кроме того, отметил Стояногло, непонятно, почему европейским странам можно торговать с Россией, почему европейцам можно покупать газ в РФ, а Молдавии необходимо отказываться от сделок с российскими компаниями.