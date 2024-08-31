Кандидат в президенты Молдавии обвинил Санду во втягивании страны в войну

Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) своей политикой втягивают страну в войну вопреки прописанному в конституции нейтралитету. Об этом заявил кандидат в президенты, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, комментируя заявления властей о якобы угрозе со стороны России в контексте украинского конфликта.

"Я не вижу никакой опасности вторжения Российской Федерации в Молдову. Для этого нет абсолютно никаких предпосылок, ни политических, ни экономических, ни других. Единственное что меня беспокоит, чтобы нас не втянули в этот конфликт", - сказал Стояногло в эфире телеканала ТВС-21, пояснив, что имеет в виду активизацию сотрудничества с НАТО, участившееся проведения военных учений с участием стран альянса, резкий рост военных расходов, вопреки бедственному положению в экономике страны и социальной сфере.

"Я не хочу, чтобы в Молдове размещались военные базы. Я не хочу, чтобы Молдова вовлекалась в военные конфликты. Я не хочу, чтобы гибли наши парни. И я думаю, что этого не хочет ни один гражданин нашей страны", - сказал Стояногло.

По его мнению, власти Молдавии, рьяно поддержав одну из сторон конфликта на Украине, подливают этим масла в огонь.

"Мы продолжаем милитаристскую политику, подбивая таким образом его стороны, чтобы конфликт продолжался. Надеюсь, очень скоро конфликт этот будет решен, причем без учета того, что думают о нем молдавские политики. Все декларации наших властей в равной степени мешают разрешению конфликта", - пояснил Стояногло.

Он подчеркнул, что Молдавия, в конституции которой прописан нейтралитет, должна поддержать мирные переговоры по Украине.

"Мне жаль, что Молдова не выходила с инициативами по мирному решению конфликта. Есть площадки, где мы могли бы высказаться по этому вопросу", - уточнил Стояногло.

Кандидатуру Стояногло поддержала оппозиционная Партия социалистов. Ее лидер, бывший президент Игорь Додон, отказался баллотироваться несмотря на самый высокий рейтинг среди оппозиционных политиков и призвал их поддержать общего кандидата против Санду. Стояногло возглавил генпрокуратуру в 2019 году, победив в конкурсе, проведенном с помощью европейских экспертов правительством, которое тогда возглавляла Санду. Однако уже в 2021 году его арестовали по обвинению в злоупотреблении служебным положением на основании публикации десятилетней давности в прессе. Однако его вина в суде не была доказана, незаконность его отстранения также признал Европейский суд по правам человека. Стояногло отверг обвинения в свой адрес, сообщив журналистам, что его незаконное увольнение - месть президента Санду за отказ возбудить по ее требованию уголовные дела против лидеров оппозиции.