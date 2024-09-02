На Украине призвали к отставке главы Минобороны после крушения F-16

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал к отставке министра обороны страны Рустема Умерова. Такое заявление он сделал на своем YouTube-канале.

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Таким образом он прокомментировал заявление главы Минобороны о том, что отставка командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука* (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) не связана с крушением истребителя F-16. Соскин назвал чрезвычайно наглым оправданием и словесным мусором заявление Умерова о ротации кадров.

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«После этого его надо просто выгнать с должности министра обороны. На Украине не было более некомпетентного, провального и неудачного министра обороны, чем этот Умеров», — заявил экс-советник Кучмы.

28 августа стало известно о первом уничтожении F-16 ВСУ. Сообщалось, что истребитель, предположительно, находился на военном аэродроме в Хмельницкой области. Позднее в украинской армии признали потерю F-16 и пилота Алексея Меся.

*внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторингаю