Более 400 иностранцев из недружественных стран получили убежище в России

Более 400 иностранных граждан из недружественных стран, разделяющих российские духовные и культурные ценности и обратившихся за защитой, получили убежище в РФ. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

"МВД России проводится активная работа по оказанию содействия иностранным гражданам из недружественных стран, сделавшим свой выбор в пользу духовных и культурных ценностей РФ и обратившимся за защитой на территории РФ. В настоящий момент предоставлено временное убежище более 400 таким лицам", - сказали в пресс-центре.

Большинство из граждан этой категории прибыли в Россию из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады, отметили в ведомстве.

В конце 2023 года в МВД сообщали, что за 9 месяцев с заявлениями о предоставлении временного убежища в России из-за угроз в связи с поддержкой российской государственной политики обратились более 110 граждан Германии и 84 гражданина прибалтийских государств. Отмечалось, что данные показатели растут по сравнению с позапрошлым годом.