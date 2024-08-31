В Бундестаге призвали не делать ФРГ "магнитом" для беженцев в Европе

Депутат Бундестага (парламента ФРГ) Сара Вагенкнехт, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) раскритиковала согласованный правительством ФРГ новый пакет мер по борьбе с нелегальной миграцией и потенциально опасными исламистами и заявила, что Германия больше не должна быть магнитом для беженцев в Европе.

"Это акционистский пакет мер по предоставлению убежища, который так же плохо продуман, как и многие законы коалиции "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП - прим. ТАСС). Это может даже оказаться контрпродуктивным и иметь неприятные последствия. Данные меры затрагивают лишь часть беженцев", - заявила Вагенкнехт медиагруппе Funke. "Утверждать, что это теперь ответ на миграционный кризис, абсурдно", - добавила политик.

Любой, кто хочет поехать в Германию, может просто обойти новые меры, не регистрируясь, как это уже делает большинство, считает она. "Нам нужно довольно простое правило, которое обеспечивало бы соблюдение верховенства закона: любой, кто въезжает в Германию из безопасной третьей страны, независимо от того, зарегистрирован он там или нет, не имеет права на получение убежища в ФРГ или на получение социальных пособий. И те, кто больше не могут находиться в нашей стране в соответствии с законодательством Германии, также больше не будут получать никаких льгот", - констатировала Вагенкнехт.

Такая политика в отношении беженцев, по ее мнению, будет основана на датской модели и позволит очень быстро сократить их число. "Германия больше не должна быть магнитом для беженцев в Европе", - резюмировала депутат.

29 августа правительство ФРГ на фоне теракта в Золингене согласовало новый пакет мер по борьбе с нелегальной миграцией и потенциально опасными исламистами, а также ужесточению правил приобретения, хранения и ношения оружия. Меры предусматривают, в частности, сокращение помощи мигрантам, которые прибыли в ФРГ, зарегистрировавшись ранее в других европейских странах, в случае если последние дали согласие принять их обратно. Конкретно, по данным газеты Bild, такие беженцы будут получать лишь самое необходимое - питание, спальное место, предметы гигиены. Никаких наличных денег и платежной карты им предоставлять не будут.

Дискуссии о необходимости ужесточения законодательства разгорелись в ФРГ после атаки на гостей фестиваля в городе Золинген, которая произошла 23 августа, когда 26-летний сириец напал с ножом и убил трех человек и ранил еще восемь.