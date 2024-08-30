В Нидерландах назвали условие для возвращения украинских беженцев на родину

Беженцы из Украины, приехавшие в Нидерланды, вернуться на родину, когда это будет безопасно. Такое заявление сделала министр по вопросам убежища и миграции королевства Марьелейн Фабер, передает РИА «Новости».

По ее словам, именно развитие конфликта на Украине определит, сколько они будут находиться в Нидерландах.

«Суть в том, что они вернутся на родину, когда страна станет безопасной», — пояснила Фабер.

При этом она сравнила нынешнюю ситуацию с украинцами с положением голландцев после Второй мировой войны, отметив, что, хотя Нидерланды тогда были стерты с лица земли, ни один из жителей страны не покинул ее, предпочтя «усердно работать, чтобы восстановить государство, а не бежать».