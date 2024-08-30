На Западе активно обсуждают замену президента Украины Владимира Зеленского из-за потери доверия. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Вы знаете, что сегодня открыто обсуждается потенциальная замена Зеленского, потому что он потерял доверие Запада», — сказал Риттер.

Он отметил, что решение о нападении на Курскую область было авантюрным и в итоге обернулось против Зеленского. При этом, по мнению бывшего разведчика, украинский лидер все еще не осознает свой провал.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн заявил, что Владимир Зеленский, приняв решение атаковать Курскую область, рассчитывал спровоцировать Россию на ответ, однако все оказалось напрасно.