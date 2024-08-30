В США обнаружили разбившийся 17 лет назад самолет

В США обнаружили обломки маленького самолета, который разбился 17 лет назад, и останки одного из двух пассажиров, находившихся на борту. Об этом сообщает Associated Press.

В августе 2007 года 56-летний Брук Стауффер-младший отправился в путь с острова Макино в небольшой городок штата Мичиган. Самолет, управляемый невестой Стауффера Карен Доддс упал в озеро Гурон. Через два месяца после катастрофы поисковики нашли на дне озера тело 52-летней женщины, однако обломки самолета и тело Стауффера-младшего оставались не найденными.

В 2023 году семья Стауффера-младшего обратилась за помощью к частной поисковой команде. Через год ее члены обнаружили обломки самолета недалеко от острова Буа-Блан в озере Гурон. Позднее водолазы из полиции штата извлекли скелет из останков самолета, и экспертиза подтвердила, что это тело принадлежит Стауфферу-младшему.

Брук Стауффер-младший был известным писателем, автором статей, нескольких технических книг, детского романа и путеводителя по Вашингтону. Карен Доддс, управлявшая самолетом, была владелицей бизнеса в сфере графического дизайна и маркетинга, передает «Радиоточка НСН».