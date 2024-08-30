Безуглая обвинила Сырского в намеренном расшатывании фронта

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский намеренно расшатывает ситуацию на передовой. Такое мнение выразила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram.

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По словам нардепа, она получила многочисленные обращения от украинских военных. Как рассказала Безуглая, бойцы ВСУ в отчаянии из-за решения главкома армии Украины забрать из Угледара 72-ю бригаду, которая находилась на позициях в данном городе на протяжении двух лет.

«Это будет катастрофа, как с Торецком и Нью-Йорком, когда оттуда забрали 24-ю бригаду. Такое впечатление, что он (Сырский — прим. «Ленты.ру») специально расшатывает фронт», — написала парламентарий.

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Ранее Безуглая раскритиковала Сырского из-за ситуации на покровском направлении. По ее словам, населенный пункт Новогродовка на данном участке фронта был сдан без боя.